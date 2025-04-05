Італійський фахівець проводить потужний сезон з Болоньєю.
Вінченцо Італьяно, getty images
05 квітня 2025, 15:15
Головний тренер італійської Болоньї Вінченцо Італьяно привернув до себе увагу керівництва Мілана, яке знаходиться в пошуках нового керманича команди. Про це повідомляє Sky Sports Italia.
За інформацією джерела, 47-річний італійський фахівець дуже подобається керівництву міланського клубу, зокрема генеральному директору Джорджо Фурлані.
Також у шорт-листі Мілана перебувають колишній тренер "россонері" Массіміліано Аллегрі, керманич Наполі Антоніо Конте та наставник Марселя Роберто Де Дзербі.
Зазначається, що майбутнє тренера Мілана буде вирішувати новий спортивний директор клубу.
Болонья під керівництвом Вінченцо Італьяно перебуває за крок від виходу до фіналу Кубка Італії, а також посідає четверте місце в турнірній таблиці Серії А.