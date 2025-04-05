Італія

Італійський фахівець проводить потужний сезон з Болоньєю.

Головний тренер італійської Болоньї Вінченцо Італьяно привернув до себе увагу керівництва Мілана, яке знаходиться в пошуках нового керманича команди. Про це повідомляє Sky Sports Italia.

За інформацією джерела, 47-річний італійський фахівець дуже подобається керівництву міланського клубу, зокрема генеральному директору Джорджо Фурлані.

Також у шорт-листі Мілана перебувають колишній тренер "россонері" Массіміліано Аллегрі, керманич Наполі Антоніо Конте та наставник Марселя Роберто Де Дзербі.

Зазначається, що майбутнє тренера Мілана буде вирішувати новий спортивний директор клубу.