Італія

"Россонері" працюють над підсиленням менеджерського відділу.

Італійський Мілан визначився з двома основними кандидатами на посаду спортивного директора клубу. Про це повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, пріоритетними варіантами для керівництва "росссонері" є директор Аталанти Тоні Д'Аміко та колишній спортивний директор Лаціо Іглі Таре. Мілан шукає функціонера з глибокими знаннями італійського футболу і ці кандидатури, на думку клубу, ідеально підходять під цей критерій.

Зазначається, що "дияволи" також розглядали Кіма Фалькенберга з Баєра, диркетора Монако Тіаго Скуро та спортдира Маркуса Креше з Айнтрахта, але в підсумку вирішили відмовитися від цих кандидатур.

Раніше повідомлялося, що Мілан влітку хоче придбати декількох італійських гравців.