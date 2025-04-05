Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 31-го туру італійської Серії А, у якому зіграють Мілан та флорентійська Фіорентина.

Мілан та флорентійська Фіорентина зіграють у тридцять першому турі італійської Серії A на Сан Сіро.

Сержіу Консейсан, після нічиєї в кубковому дербі проти Інтера (1:1), залучив до стартового складу Мусу на правому фланзі атаки.

Раффаеле Палладіно, на тлі перемоги над бергамаською Аталантою (1:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Мілан: Меньян — Вокер, Тіав, Томорі, Ернандес — Фофана, Рейндерс — Муса, Пулішич, Леау — Абрагам.

Запасні: Спортьєлло, Торріані, Флоренці, Павлович, Терраччано, Габбія, Бондо, Чуквезе, С. Хіменес, Феліш, Йович, Соттіль.



Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Марі, Раньєрі — Додо, Катальді, Фаджолі, Мандрагора, Парізі — Гудмундссон, Кін.

Запасні: Терраччано, Мартінеллі, Бельтран, Комуццо, Дзаніоло, Морено, Річардсон, Ндур, Адлі, Госенс, Фолоруншо.



Гра Мілан — Фіорентина почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.