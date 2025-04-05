Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 5 квітня 2025 року.

Інтер у 31-му турі Серії А-2024/25 зіграв унічию з Пармою на Стадіо Енніо Тардіні.

Гості пішли на перерву з перевагою в два гола, якими відзначилися Маттео Дарміан і Маркус Тюрам. Проте, втримати її так і не вдалося, адже зусилля Адріана Бернабе та Якоба Ондрейки в другому таймі дозволили господарям поля відновити паритет із подальшим уникненням поразки.

Парма йде 16-ю в турнірній таблиці чемпіонату Італії, тоді як Інтер перебуває на першій сходинці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Парма — Інтер у рамках 31-го туру італійської Серії А-2024/25:

Парма — Інтер 2:2

Голи: Бернабе, 60, Ондрейка, 69 — Дарміан, 15, Тюрам, 45

Парма: Судзукі — Дельпрато, Вольякко, Валенті, Валері — Кейта, Ернані (Леоні, 46), Зом (Ондрейка, 54) — Алмквіст (Бернабе, 46), Бонні (Камара, 78), Ман (Пеллегріно, 46)

Інтер: Зоммер — Біссек, Ачербі, Бастоні (Аугусто, 46) — Дарміан, Асллані (Арнаутович, 81), Чалханоглу (Фраттезі, 65), Мхітарян, Дімарко (Залевські, 59) — Мартінес (Корреа, 65), Тюрам

Попередження: Алмквіст, Дельпрато — Дімарко, Залевські, Корреа