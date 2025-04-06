Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 5 квітня 2025 року.

У рамках 31-го туру італійської Серії А Мілан на власному полі зіграв унічию проти Фіорентини.

Команда Сержіу Консейсана провалилась на старті зустрічі, пропустивши двічі лише за десь ігрових хвилин.

Однак посеред першого тайму "россонері" почали повертатись до тями й відзначились голом у відповідь, а другий тайм почали настільки потужно, що закономірно в підсумку зрівняли рахунок.

Могли замахнутись і на більше гравці Мілана, але й Фіорентина з поля нікуди не поділась, тож у яскравій грі переможця ми так і не визначили.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Фіорентина у рамках 31-го туру італійської Серії А-2024/25:

Мілан — Фіорентина 2:2

Голи: Абрагам, 23, Йович, 64 — Тіав, 7 (авт.), Кін, 10

Мілан: Меньян — Вокер, Тіав, Томорі, Ернандес — Фофана (Бондо, 80), Рейндерс — Муса (Йович, 25), Пулішич (Чуквезе, 80), Леау — Абрагам (Хіменес, 55, Феліш, 80).

Фіорентина: де Хеа — Понграчич (Комуццо, 71), Марі, Раньєрі — Додо, Катальді (Ндур, 59), Фаджолі, Мандрагора (Адлі, 88), Парізі (Фолоруншо, 72) — Гудмундссон (Бельтран, 59), Кін.

Попередження: Ернандес, Леау, Пулішич — Марі, Додо