Італія

Боротьба за місця в топ-4 чемпіонату Італії загострюється.

Аталанта в рамках 31-го туру італійської Серії А-2024/25 приймала Лаціо на Джевісс Стедіум.

Протягом першого тайму протистояння в Бергамо командам не вдалося відкрити рахунок. По перерві на полі з'явився Густав Ісаксен, який і вивів "б'янкочелесті" вперед. Уникнути третьої поспіль поразки "нерадзуррі" так і не встигли.

Аталанта з 58-ма очками йде третьою в турнірній таблиці чемпіонату Італії, тоді як Лаціо з 55-ма заліковими балами перебуває на шостій сходинці.

Аталанта — Лаціо 0:1

Гол: Ісаксен, 54

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац — Белланова, де Рон, Едерсон (Брешіаніні, 78), Дзаппакоста — Куадрадо (Де Кетеларе, 58), Лукман (Самарджич, 74) — Ретегі (Мальдіні, 75)

Лаціо: Мандас — Лаццарі, Хіла, Жиго (Нільсен, 68), Тавареш (Пеллегріні, 34) — Белах'ян, Ровелла — Чауна (Ісаксен, 46), Деле-Баширу, Дзакканьї (Нослін, 69) — Діа (Весіно, 84)

Попередження: Колашинац — Ровелла, Лаццарі