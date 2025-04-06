Італія

Відбувся черговий матч італійського чемпіонату.

Лечче у матчі 31 туру італійської Серії А на своєму полі поділив очки з Венецією. Матч закінчився з рахунком 1:1.

Гості відкрили рахунок на старті другого тайму, коли на 50 хвилині Антоніно Галло зрізав м'яч у власні ворота.

Однак на 65 хвилині цифри на табло зрівняв Федеріко Баскіротто.

Після 31 туру Лечче набрав 26 очок і посідає 17 місце перед зоною вильоту. У Венеції 21 бал та 19 рядок.

Лечче — Венеція 1:1

Голи: Баскіротто, 65 - Галло (аг), 50.

Лечче: Фальконе — Гільбер, Баскіротто, Гашпар, Галло — Кулібалі, Рамадані (Беріша, 54), Гельгасон — П'єротті (Ндрі, 54), Крстович, Моренте.

Венеція: Раду — Маркандаллі (Еллертссон, 73), Ідзес, Канде — Дзербін, Бузіо, -, Перес, Карбоні (Гапс, 46) — Єбоа (Орістаніо, 68), Гютк'єр (Філа, 68).

Попередження: Баскіротто — Карбоні, Маркандаллі.