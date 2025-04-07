Італія

Керманич Роми прокоментував нічию проти Ювентуса.

Рома напередодні в рамках тридцять першого туру італійської Серії A зіграла внічию проти туринського Ювентуса.

Рома — Ювентус 1:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "вовків" Клаудіо Раньєрі прокоментував виступ власної команди.

"Я задоволений хлопцями, тому що в нас у суперниках був великий клуб, Ювентус, команда з характером, абсолютними цінностями і рішучістю.

Ми очікували подібного матчу, і я сказав про це ще на пресконференції перед грою. Тому я не можу сказати, що вони нас здивували: вони тиснули на нас, так, але це було передбачувано. Ми хотіли відповідати ударом на удар, але в перші двадцять хвилин нам це не вдавалось.

Після цього, однак, у нас був хороший момент, і саме там ми не змогли забити. Потім був удар головою Ніко Гонсалеса, який прийшовся в поперечину, потім — шанс Крістанте, який в останню мить заблокували.

І одразу після цього — гол із підбирання на межі нашого штрафного майданчика, справжня ганьба. Але це футбол. На щастя, нам удалось зрівняти рахунок одразу на початку другого тайму.

Від цього моменту матч пішов по шляху, у якому і ми, і суперники хотіли перемогти, але з великою акцентом на те, щоб не втратити те, що вже було здобуто до цього.

Я дуже задоволений грою, рішучістю і бажанням відігратись, які продемонстрували мої гравці", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі на Рому очікує гостьове римське дербі проти Лаціо.