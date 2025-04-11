Італія

Мілан багато пропускає цього сезону.

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсан висловився напередодні матчу 32-го туру італійської Серії А з Удінезе. Його слова наводить офіційний сайт "россонері".

"Нам потрібно розуміти, що матчі виграються з першої до останньої хвилини, нам потрібно буде сконцентруватися від самого початку. Ми завжди реагували, але важко перемогти, коли починаєш з пропущених м'ячів. Мені не подобаються ігри з п'ятьма або шістьма голами, мені подобається компактність та надійність. Ми працюємо над стабільністю, яка нам потрібна протягом усіх 90 хвилин.

Нам потрібно зосередитися на матчі з Удінезе, не дивлячись на турнірну таблицю, адже на кону три очки. Для нас це був хороший тиждень, я задоволений тим, як ми тренувалися, я бачив багато хорошого. Ми сподіваємося, що матч стане відображенням нашої роботи протягом усього тижня.

Вокер отримав травму під час тренування. Санті Хіменес не відновився і не вийде на поле. У Флоренці чудовий настрій, він нам дуже допомагає, але з ним працюють, і я сподіваюся, що він скоро повернеться на поле", — заявив Консейсан.

Матч між Удінезе та Міланом відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.