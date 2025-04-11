Результат матчу Серії А.
Удінезе - Мілан, gettyimages
11 квітня 2025, 23:51
11 квітня стартував 32-й тур Серії A, і відкрив його матч Удінезе — Мілан.
Команда Консейсана спокійно контролювала хід гри у першому таймі, а наприкінці 45-хвилинки миттєво вразила двічі: спершу відзначився Рафаел Леау, а слідом Павлович подвоїв перевагу — два голи за три хвилини стали початком краху для Удінезе.
У другому таймі "россонері" продовжили домінувати: Ернандес та Рейндерс закріпили розгром, довівши рахунок до 4:0.
Мілан залишився на дев'ятому місці з 51 балом. Удінезе з 40 очками 11-й.
Удінезе — Мілан 0:4
Голи: Леау, 42, Павлович, 45, Ернандес, 74, Рейндерс, 81
Удінезе: Окоє — Крістенсен (Пафунді, 76), Бійол, Соле — Ехізібує, Ловрич, Карлстрем, Еккеленкамп (Паєро, 76), Камара — Атта — Лукка (Пісарро, 83)
Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Хіменес, Рейндерс, Фофана, Ернандес — Пулішич, Йович, Леау
Попередження: Бійол — Терраччан