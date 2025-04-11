Італія

Результат матчу Серії А.

11 квітня стартував 32-й тур Серії A, і відкрив його матч Удінезе — Мілан.

Команда Консейсана спокійно контролювала хід гри у першому таймі, а наприкінці 45-хвилинки миттєво вразила двічі: спершу відзначився Рафаел Леау, а слідом Павлович подвоїв перевагу — два голи за три хвилини стали початком краху для Удінезе.

У другому таймі "россонері" продовжили домінувати: Ернандес та Рейндерс закріпили розгром, довівши рахунок до 4:0.

Мілан залишився на дев'ятому місці з 51 балом. Удінезе з 40 очками 11-й.

Удінезе — Мілан 0:4

Голи: Леау, 42, Павлович, 45, Ернандес, 74, Рейндерс, 81

Удінезе: Окоє — Крістенсен (Пафунді, 76), Бійол, Соле — Ехізібує, Ловрич, Карлстрем, Еккеленкамп (Паєро, 76), Камара — Атта — Лукка (Пісарро, 83)

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Хіменес, Рейндерс, Фофана, Ернандес — Пулішич, Йович, Леау

Попередження: Бійол — Терраччан