Італія

Француз може залишити "россонері".

Капітан італійського Мілана Майк Меньян висловився про підписання нового контракту з "россонері". Його слова наводить Sky Italia.

"Мені добре в Мілані, я віддаю всі сили заради цієї футболки щоразу, коли її одягаю.

Чесно кажучи, просто зараз я не хочу говорити про контракт з клубом. Я хочу говорити про футбол і пошук потрібного балансу. Мілан, команда і всі інші заслуговують на більше. Моя особиста ситуація — не найголовніше зараз.

"Чарівний Майк" нікуди не зникав. Як ви знаєте, у житті бувають злети і падіння, таке трапляється з воротарями. Я завжди був собою, бувають погані періоди, але я завжди намагався залишатися зосередженим і впевненим у тому, що роблю", — заявив Меньян.

Цього сезону Майк Меньян провів за Мілан 44 матчі, пропустив 52 м'ячі та 11 разів відіграв "на нуль".