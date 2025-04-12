Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 11 квітня 2025 року.
Удінезе — Мілан, Getty Images
12 квітня 2025, 07:55
У рамках 32-го туру італійської Серії А Мілан на виїзді розгромив фірульський Удінезе.
Наприкінці першого тайму команда Сержіу Консейсана забила двічі за лічені хвилини та зуміла дотиснути оборону суперників.
Це допомогло "россонері" й у контексті другого тайму, де вони перечекали стартовий період активності суперників, а потім відзначились ще двома голами.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Удінезе — Мілан у рамках 31-го туру італійської Серії А-2024/25:
Удінезе — Мілан 0:4
Голи: Леау, 42, Павлович, 45, Ернандес, 74, Рейндерс, 81
Удінезе: Окоє — Крістенсен (Пафунді, 76), Бійол, Соле — Ехізібує, Ловрич, Карлстрем, Еккеленкамп (Паєро, 76), Камара — Атта — Лукка (Пісарро, 83)
Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Хіменес, Рейндерс, Фофана, Ернандес — Пулішич, Йович, Леау
Попередження: Бійол — Терраччано