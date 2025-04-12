Італія

Іспанця все влаштовує у Флоренції.

Воротар флорентійської Фіорентини Давід Де Хеа гратиме за італійську команду і в наступному сезоні. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "фіалок" активувало опцію продовження контракту 34-річного іспанця, який спливав найближчого літа, ще на один сезон. Цей пункт був включений в трудову угоду голкіпера.

“Де Хеа залишиться з нами і в наступному сезоні”, – заявив президент Фіорентини Рокко Комміссо.

Цього сезону Давід Де Хеа провів за Фіорентину 32 матчі, пропустив 35 м'ячів та 10 разів відіграв "на нуль".

Нагадаємо, що іспанський воротар приєднався до флорентійської команди минулого літа на правах вільного агента.