Англія

Іспанець може повернутись до Англії.

Англійський Манчестер Юнайтед зацікавлений у підписанні голкіпера Фіорентини Давіда Де Хеа на тлі невпевненої гри нинішнього воротаря Андре Онана, повідомляє Fichajes.

За даними джерела, керівництво манкуніанського клубу визнало, що прощання із Де Хеа влітку 2023 року виявилось помилковим. Клуб працює над поверненням гравця.

​Давід Де Хеа залишив Манчестер Юнайтед у 2023 році після завершення контракту. Після року без клубу, в серпні 2024 року він приєднався до італійської Фіорентини, підписавши однорічний контракт з опцією продовження.

Раніше повідомлялось, що Фіорентина планує продовжити контракт із де Хеа.