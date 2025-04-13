Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 13 квітня, розпочавшись о 13:30.

У рамках 32-го туру італійської Серії А-2024/25 Аталанта на власному полі зустрінеться з Болоньєю.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 13 КВІТНЯ, 13:30. ДЖЕВІСС СТЕДІУМ, БЕРГАМО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Розділені одним заліковим балом і однією сходинкою турнірної таблиці претенденти на вихід до Ліги чемпіонів відкриють недільний ігровий день чемпіонату Італії. Тоді як Аталанта підходить до протистояння на тлі серії з трьох поразок, ще й без результативних ударів, Болонья не знає смаку невдач у турнірі вже шість матчів поспіль.

"Сухі" поразки від Інтера, Фіорентини й Лаціо не тільки позбавили колектив Джан П'єро Гасперіні всіляких надій на Скудетто, але й поставила під загрозу автоматичну кваліфікацію "нерадзуррі" до ЛЧ, яка раніше здавалася майже неминучою. Додаткового хвилювання вболівальникам Аталанти додає той факт, що в Серії А клуб із Бергамо досі не перемагав удома в 2025-му (4Н, 3П).

Болонья в той же час навпаки досягає чималих успіхів від початку року. Із 1-го січня по сьогоднішній день "россоблу" провели в чемпіонаті Італії 14 матчів, за підсумками яких набрали 29 залікових балів (8В, 5Н, 1П), що до вчорашньої перемоги Інтера над Кальярі вдома (3:1) було другим найкращим після Роми результатом у турнірі.

Команда Вінченцо Італьяно набрала солідних обертів, але навряд чи їхній сьогоднішній суперник навіть у такому стані дозволить собі вперше із січня 2016 року зазнати чотирьох поспіль поразок у чемпіонаті Італії і продовжити свою програшну серію в подібних очних зустрічах на Джевісс Стедіум до трьох поєдинків (з урахуванням Кубка країни).

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Джан П'єро Гасперіні. Так, на перемогу Аталанти можна поставити з коефіцієнтом 2.06, тоді як потенційний успіх Болоньї оцінюється показником 3.90. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.35.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Аталанта: Карнезеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац — Куадрадо, Едерсон, де Рон, Дзаппакоста — Пашалич — Ретегі, Лукман

Болонья: Равалья — Гольм, Бейкема, Лукумі, Лікоянніс — Фройлер, Побега — Ндоє, Одгор, Домінгес — Кастро

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