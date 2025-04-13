Італія

"Нерадзуррі" повернулися на третю сходинку турнірної таблиці чемпіонату Італії.

У рамках 32-го туру італійської Серії А-2024/25 Аталанта приймала Болонью на Джевісс Стедіум.

Господарі поля швидко відкрили рахунок зусиллями найкращого бомбардира турніру Матео Ретегі (23-й гол). Пізніше Маріо Пашалич подвоїв перевагу "нерадзуррі". Попри домінацію в другому таймі протистояння, гості так і не зуміли бодай скоротити своє відставання, тож шестиматчева безпрограшна серія "россоблу" перервалася в Бергамо.

Також зазначимо, що для підопічних Джан П'єро Гасперіні це перша від початку 2025 року домашня звитяга в Серії А.

Аталанта з 61-м заліковим балом іде третьою в турнірній таблиці чемпіонату Італії, тоді як Болонья з 57-ма очками перебуває на п'ятій сходинці.

Аталанта — Болонья 2:0

Голи: Ретегі, 3, Пашалич, 21

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац (Толой, 45) — Белланова (Куадрадо, 81), де Рон, Едерсон, Дзаппакоста (Руджері, 85) — Пашалич, Лукман (Брешіаніні, 81) — Ретегі (Мальдіні, 81)

Болонья: Равалья — Де Сільвестрі (Гольм, 71), Беукема, Лукумі (Казале, 46), Міранда — Побега, Фройлер — Орсоліні (Домінгес, 46), Фаббіан (Камб'ягі, 46), Ндоє — Даллінга

Попередження: Гін, Дзаппакоста, Ретегі, Толой — Міранда