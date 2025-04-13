Італія

У сфері інтересів — Леау та Тео Ернандес.

Лівий захисник Тео Ернандес і вінгер Рафаель Леау можуть продовжити кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії. У придбанні француза та португальця зацікавлений Аль-Іттіфак.

Як повідомляє Transfer News Live з посиланням на Fichajes, клуб готовий запропонувати близько 200 млн євро за Ернандеса та Леау. Поки що незрозуміло, чи влаштують такі умови керівництво Мілана.

Експерти порталу Transfermarkt оцінюють вартість Тео Ернандеса у 40 млн євро, а Рафаела Леау — у 75 млн. Контракти гравців розраховані до 2026 та 2028 року відповідно.

Аль-Іттіфак посідає восьме місце в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії після 27 турів.

Раніше повідомлялося, що Леау повторив унікальне досягнення в Мілані.