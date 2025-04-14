Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 13 квітня 2025 року.
Лаціо — Рома, Getty Images
14 квітня 2025, 07:45
У рамках 32-го туру італійської Серії А римські Лаціо та Рома поділили очки в дербі на Стадіо Олімпіко.
Перший тайм цікавого протистояння був рівним за змістом, проте "орли" були на кілька кроків ближчими до того, щоб відкрити рахунок.
У підсумку, вони це й зробили вже на початку другої половини гри, після чого "вовки" нарешті прокинулись, і вже посеред другого тайму рахунок був знову рівним.
Далі моменти для того, аби вирвати перемогу були в обох команд, однак жодна не досягла успіху й перегони за єврокубками для них тепер будуть відбуватись у заочному режимі.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лаціо — Рома у рамках 32-го туру італійської Серії А-2024/25:
Лаціо — Рома 1:1
Голи: Романьйолі, 47 — Суле, 69
Лаціо: Мандас — Марушич, Жиго, Романьйолі, Лука Пеллегріні — Ровелла, Гендузі — Деле-Баширу (Нослін, 79), Ісаксен (Педро, 73), Дзакканьї (Белах’ян, 80) — Кастельянос (Діа, 73).
Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Салемакерс (Ренсх, 88), Паредес (Крістанте, 46), Коне, Анхеліньйо — Суле (Ель-Шаараві, 89), Лоренцо Пеллегріні (Шомуродов, 59) — Довбик (Бальданці, 84).
Попередження: Дзакканьї, Ісаксен, Лука Пеллегріні, Ровелла — Паредес, Манчіні