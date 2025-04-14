Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 13 квітня 2025 року.

У рамках 32-го туру італійської Серії А римські Лаціо та Рома поділили очки в дербі на Стадіо Олімпіко.

Перший тайм цікавого протистояння був рівним за змістом, проте "орли" були на кілька кроків ближчими до того, щоб відкрити рахунок.

У підсумку, вони це й зробили вже на початку другої половини гри, після чого "вовки" нарешті прокинулись, і вже посеред другого тайму рахунок був знову рівним.

Далі моменти для того, аби вирвати перемогу були в обох команд, однак жодна не досягла успіху й перегони за єврокубками для них тепер будуть відбуватись у заочному режимі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лаціо — Рома у рамках 32-го туру італійської Серії А-2024/25:

Лаціо — Рома 1:1

Голи: Романьйолі, 47 — Суле, 69

Лаціо: Мандас — Марушич, Жиго, Романьйолі, Лука Пеллегріні — Ровелла, Гендузі — Деле-Баширу (Нослін, 79), Ісаксен (Педро, 73), Дзакканьї (Белах’ян, 80) — Кастельянос (Діа, 73).

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Салемакерс (Ренсх, 88), Паредес (Крістанте, 46), Коне, Анхеліньйо — Суле (Ель-Шаараві, 89), Лоренцо Пеллегріні (Шомуродов, 59) — Довбик (Бальданці, 84).

Попередження: Дзакканьї, Ісаксен, Лука Пеллегріні, Ровелла — Паредес, Манчіні