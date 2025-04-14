Італія

Керманич Роми прокоментував нічию проти Лаціо.

Римські Рома та Лаціо напередодні зіграли внічию на Стадіо Олімпіко в рамках тридцять другого туру італійської Серії A.

Лаціо — Рома 1:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "вовків" Клаудіо Раньєрі оцінив виступ власної команди.

"Мені загалом не сподобався матч. Я вважаю, що це було надто нервове дербі. Утім, як і завжди. Але я приймаю нічию, як його результат.

Суле? У нього є якості, щоб вести за собою цей колектив. Майбутнє — за ним. У нього є все, щоб зробити свій вплив на гру команди відчутним.

Дібала? Пауло — це нинішній наш лідер, він завжди поряд із хлопцями, і тому він дуже важливий. Щодо гри з двома нападниками, то я знаю, що так ми більш ефективні в атаці, але натомість, якщо мені доведеться щось змінити за ходом матчу, у мене вже не буде альтернативи, тому що Шомуродов и Довбик — єдині наші нападники.

Шомуродов, коли він виходить із лави для запасних, є вирішальним гравцем, із ним команда почувається в безпеці, а Довбик відчуває себе менш самотнім, я маю обрати найкраще рішення для всіх.

Моє останнє дербі? Як вболівальник Роми, я хотів би завершити його перемогою, але потрібно вміти приймати й невдачі — це частина спорту.

Найбільше мені бракуватиме заповненого вщент Стадіо Олімпіко — це те, що залучає тебе до гри і наповнює цим пафосом і відчуттям дербі. Це підштовхує мене робити якомога менше помилок у роботі на своїй посаді", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Рома вдома гратиме проти Верони.