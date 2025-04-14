Форвард Роми прокоментував нічию проти Лаціо.
Матіас Суле, Getty Images
14 квітня 2025, 08:25
Напередодні римські Рома та Лаціо зіграли внічию на Стадіо Олімпіко в рамках тридцять другого туру італійської Серії A.
Лаціо — Рома 1:1 Відео голів та огляд матчу Серії А
Після завершення гри нападник "вовків" Матіас Суле оцінив виступ власної команди.
"Я радий забитому голу, але соромно за результат. Звичайно, краще зіграти внічию, аніж узагалі програти — це правда. Але нам ще треба багато працювати. Я хотів, щоб наша команда перемогла сьогодні.
Ми повинні вдосконалюватись у наших діях перед чужими воротами, щоб мати можливість перемагати в таких матчах. Давайте залишатися єдиними, і завжди йти разом до кінця.
У нас дійсно хороша команда, і ми боремось один за одного. Сьогодні ми хотіли перемогти, тому дуже прикро, що цього так і не сталось", — заявив аргентинський виконавець.
У наступному турі Рома вдома гратиме проти Верони.