Італія

Форвард Роми прокоментував нічию проти Лаціо.

Напередодні римські Рома та Лаціо зіграли внічию на Стадіо Олімпіко в рамках тридцять другого туру італійської Серії A.

Лаціо — Рома 1:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри нападник "вовків" Матіас Суле оцінив виступ власної команди.

"Я радий забитому голу, але соромно за результат. Звичайно, краще зіграти внічию, аніж узагалі програти — це правда. Але нам ще треба багато працювати. Я хотів, щоб наша команда перемогла сьогодні.

Ми повинні вдосконалюватись у наших діях перед чужими воротами, щоб мати можливість перемагати в таких матчах. Давайте залишатися єдиними, і завжди йти разом до кінця.

У нас дійсно хороша команда, і ми боремось один за одного. Сьогодні ми хотіли перемогти, тому дуже прикро, що цього так і не сталось", — заявив аргентинський виконавець.

У наступному турі Рома вдома гратиме проти Верони.