Італія

Голкіпер Роми прокоментував нічию проти Лаціо.

У рамках тридцять другого туру італійської Серії A напередодні римські Рома та Лаціо зіграли внічию на Стадіо Олімпіко.

Лаціо — Рома 1:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри воротар "вовків" Міле Свілар оцінив виступ власної команди.

"Я думаю, якщо ми подивимось окремо на перший і другий тайми, то результат у підсумку буде справедливий. Звісно, що він прикрий, тому що ми хотіли виграти, але завжди краще грати внічию, аніж програвати.

Однак цей результат особливо нам не допомагає, що насправді дуже прикро, проте нічия була єдиним справедливим підсумком такої гри.

Найскладніший сейв у цій грі? Перший сейв після удару головою Романьйолі на самому початку був таким, бо я не бачив м’яч до останнього моменту.

Я б залюбки віддав перевагу трьом очкам, але вже є як є", — заявив сербський виконавець.

У наступному турі Рома вдома гратиме проти Верони.