Італія

Півзахисник Роми прокоментував нічию проти Лаціо.

У рамках тридцять другого туру італійської Серії A напередодні римські Рома та Лаціо зіграли внічию на Стадіо Олімпіко.

Лаціо — Рома 1:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри півзахисник "вовків" Браян Крістанте оцінив виступ власної команди.

"Ми боролись до кінця, і зрештою Суле забив чудовий гол. Я вважаю, що це — справедлива нічия. На мою думку, грали дві рівні команди.

У першому таймі ми втрачали занадто багато м'ячів. У другому ж ми повернулись на поле з правильним настроєм.

Якщо чесно, то майже ніхто не думав, що ми зможемо боротись за єврокубки з такою кількістю очок до першого дербі. Ми намагаємось надолужити поганий старт сезону, але це нелегко, тому що ми втратили дуже багато очок, але ми будемо пробувати до останнього", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі Рома вдома гратиме проти Верони.