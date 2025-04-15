Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 14 квітня 2025 року.

У рамках 32-го туру італійської Серії А Наполі на власному полі обіграв Емполі.

Команда Антоніо Конте провела перший тайм із невеликою перевагою над суперниками в плані атаки, яку в підсумку підкреслив лише один забитий нею м’яч.

Однак після перерви Наполі вже домінував, і два додаткові швидкі голи остаточно позбавили гостей шансів на успіх.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Емполі у рамках 32-го туру італійської Серії А-2024/25:

Наполі — Емполі 3:0

Голи: Мактоміней, 18, 61, Лукаку, 56

Наполі: Мерет — Маццоккі (Спінаццола, 75), Ррахмані, Жезус (Марін, 72), Олівера — Гілмор (Біллінг, 83), Лоботка, Мактоміней — Політано (Распадорі, 82), Лукаку (Нгонге, 82), Нерес

Емполі: Васкес — Гоглічідзе, Маріануччі, Віті (Ебуехі, 72) — Г'ясі, Грассі, Гендерсон (Коваленко, 82), Пеццелла — Фацціні (Коломбо, 61), Какаче (Самбія, 83) — Еспозіто

Попередження: Лукаку — Гоглічідзе