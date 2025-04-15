Італія

Форвард Наполі прокоментував перемогу над Емполі.

Напередодні Наполі в рамках домашнього поєдинку тридцять третього туру італійської Серії A обіграв Емполі.

Наполі — Емполі 3:0 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри нападник "Партенопеї" Маттео Політано прокоментував виступ власної команди.

"Наш тренер і спортивний директор у перерві попросили нас не зупинятись, і це стало ключем до перемоги. Ми готувались саме до такого матчу, усвідомлюючи його важливість.

Перш за все, зараз ми повинні думати про свою гру. У нас дуже сильна команда, яка повинна продовжувати грати далі з таким самим настроєм і такою самою грою, тому що попереду ще шість матчів. Давайте думати про свої результати, а потім подивимось, що з цим буде робити Інтер.

Думаю, хлопці, які прибули до клубу в цьому сезоні, відчувають гарну атмосферу в роздягальні на собі. Щонеділі вони також відчувають тепло від наших уболівальників, як тоді, коли ми повернулись із перемогою з Бергамо. Вони одразу зрозуміли, у якій атмосфері перебувають, і я думаю, що вони також хочуть спробувати досягти нашої спільної мети, яка є непростою.

Ми багато мріємо, але, як я вже сказав, ми повинні думати про наступну суботу, набрати три очки, а потім, як я вже сказав, шість ігор, шість битв, шість фіналів, а там — подивимось", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Наполі гостюватиме в Монци.