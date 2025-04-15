Наступного сезону команда виступатиме у Серії А.
Фабіо Гроссо, Getty Images
15 квітня 2025, 22:12
Головний тренер Сассуоло Фабіо Гроссо продовжить очолювати команду у найближчих сезонах. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, нова угода з 47-річним італійцем розрахована до літа 2027 року, тоді як попередній контракт діяв до літа 2026 року.
Зазначається, що у контракті фахівця була опція продовження ще на один рік, яка залежала від досягнутих результатів.
Після 33 турів Сассуоло посідає перше місце в Серії Б, випереджаючи Пізу на дев'ять балів. Команда Гроссо вже гарантувала собі місце в Серії А на наступний сезон.