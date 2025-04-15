Італія

Наступного сезону команда виступатиме у Серії А.

Головний тренер Сассуоло Фабіо Гроссо продовжить очолювати команду у найближчих сезонах. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, нова угода з 47-річним італійцем розрахована до літа 2027 року, тоді як попередній контракт діяв до літа 2026 року.

Зазначається, що у контракті фахівця була опція продовження ще на один рік, яка залежала від досягнутих результатів.

Після 33 турів Сассуоло посідає перше місце в Серії Б, випереджаючи Пізу на дев'ять балів. Команда Гроссо вже гарантувала собі місце в Серії А на наступний сезон.