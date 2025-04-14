Італія

Фабіо Гроссо привів команду до підвищення.

Сассуоло забезпечив собі повернення до Серії А після одного сезону в Серії Б, гарантуючи підвищення в класі завдяки результату матчу конкурента.

В неділю, 13 квітня, Спеція, яка йшла на третьому місці в Серії Б, не змогла обіграти Мантову (2:2), і втратила шанси наздогнати Сассуоло в таблиці за п’ять турів до кінця сезону.

Тепер команда Фабіо Гроссо, чемпіона світу 2006 року в складі збірної Італії, вже точно не опуститься нижче другого місця, що дає право на повернення до елітного дивізіону.

Раніше повідомлялось, що саудівський клуб готовий витратити 200 млн євро на двох зірок Мілана.