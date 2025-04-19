Українець з'явився на полі на 70-й хвилині гри.
Рома - Верона, Getty Images
19 квітня 2025, 23:38
У рамках 33-го туру італійської Серії А Рома приймала Верону.
Гол Шомуродова на четвертій хвилині гри приніс господарям три очки. Що стосується Артема Довбика, то українець з'явився на полі на 70-й хвилині гри.
Рома - Верона 1:0
Гол: Шомуродов, 5
Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Крістанте, Коне — Суле (Ель Шаараві, 82), Бальданці (Пізіллі, 63), Салемакерс (Довбик, 70) — Шомуродов (Ренсх, 82)
Верона: Монтіпо — Гіларді, Коппола, Валентіні (Фресе, 80) — Чачуа, Дуда, Давідович (Сердар, 57), Бернеде (Суслов, 57), Брадарич — Сарр, Москера (Ахмет Тідіан Ньяссе, 76)
Попередження: Бернеде, Валентіні.