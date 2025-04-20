Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 19 квітня 2025 року.
Рома — Верона, Getty Images
20 квітня 2025, 07:50
У рамках 33-го туру італійської Серії А Рома обіграла Верону в домашньому поєдинку на Стадіо Олімпіко.
Швидкий гол і доволі стриманий футбол у атаці в подальшому — таким цього разу був рецепт успіху команди Клаудіо Раньєрі. Після перерви гості ще й за гостротою біля воріт Свілара переграли суперників.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Верона у рамках 33-го туру італійської Серії А-2024/25:
Рома — Верона 1:0
Гол: Шомуродов, 5
Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Крістанте, Коне — Суле (Ель Шаараві, 82), Бальданці (Пізіллі, 63), Салемакерс (Довбик, 70) — Шомуродов (Ренсх, 82)
Верона: Монтіпо — Гіларді, Коппола, Валентіні (Фресе, 80) — Чачуа, Дуда, Давідович (Сердар, 57), Бернеде (Суслов, 57), Брадарич — Сарр, Москера (Ахмет Тідіан Ньяссе, 76)
Попередження: Бернеде, Валентіні.