У рамках півфінального матчу-відповіді Кубка Італії-2024/25 на легендарному Джузеппе Меацца зійдуться непримиренні суперники — Інтер та Мілан. Після бойової нічиєї 1:1 у першій грі долю путівки до фіналу вирішить останнє, п'яте у сезоні Derby della Madonnina.

СЕРЕДА, 23 КВІТНЯ, 22:00. ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ДОВЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS. ПЕРШИЙ МАТЧ — 1:1

Після чотирьох матчів без перемог над "россонері", "нерадзуррі" мають не лише спортивну, а й емоційну мотивацію повернути собі домінування у міланському дербі. Попри неймовірну гру воротаря Майка Меньяна в першій зустрічі, Інтер зумів відповісти на гол Теммі Абрагама завдяки влучному удару Хакана Чалханоглу — колишній гравець Мілана не приховував радості від забитого м’яча.

Підопічні Сімоне Індзагі досі претендують на тріумф одразу в трьох турнірах — Серії А, Лізі чемпіонів та Кубку Італії, не кажучи вже про майбутню участь у новому Клубному чемпіонаті світу. Втім, поразка від Болоньї у чемпіонаті й завершення 13-матчевої безпрограшної серії додають тривоги — Інтер потребує впевненого реваншу саме в дербі, аби вийти у фінал.

Для Мілана ж цей півфінал має особливе значення: єдиний Кубок Італії за останні майже 50 років вони виграли ще у 2003-му. Шлях до цієї стадії був гучним — розгром Сассуоло та видовищна перемога над Ромою з дублем Абрагама, який у цьому сезоні переживає друге дихання.

Після тріумфу над Інтером у Суперкубку та емоційного старту нової ери під керівництвом Сержіу Консейсана, "россонері" помітно збавили оберти. Вони опустилися на дев’яте місце в Серії А, програли Аталанті і, схоже, можуть втратити шанс на Лігу чемпіонів — тож виграш Кубка Італії нині виглядає як головна надія повернутись у єврокубки. В останніх десяти домашніх матчах Мілан лише раз зберіг ворота "сухими", а перебудова на схему 3-4-3 поки не дає стабільності. Проте у дербі часто не грають цифри, а серце та емоції — і "червоні-чорні" це знають.