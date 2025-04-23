Італія

Дубль Луки Йовича та точний удар Тіджані Рейндерса принесли команді Сержіу Консейсана важливу перемогу.

В рамках матчу у відповідь 1/2 фіналу Кубка Італії Інтер приймав на своєму полі Мілан. В першій грі команди обмінялись забитими голами й завершили з рахунком 1:1. У звітному поєдинку Інтер вийшов на поле без травмованого Маркуса Тюрама — його місце в атаці зайняв Мехді Таремі. У Мілана відзначимо появу Луки Йовича на вістрі.

Обидві команди активно почали матч й по черзі володіли м'ячем. Перший небезпечний момент виник доволі швидко: Дарміан підібрав м'яч, увірвався в чужий штрафний й пробив з гострого кута — трохи влучності забракло. Ще гостріше було згодом, коли Лаутаро обробив м'яч, намагався розхитати Габбію й пробив — удар було заблоковано, а вже після цього Меньян взяв дві спроби Дімарко з близької відстані. Втім, також був зафіксований офсайд. А ще через хвилину Дімарко отримав пас з центральної зони й пробив з меж чужого штрафного — поперечина врятувала Мілан.

Команда Сімоне Індзагі продовжували тиснути й намагалась відкрити рахунок. Згадується епізод, коли Таремі скинув м'яч на Лаутаро в межах штрафного, а той пробив другим дотиком вище воріт. Мілан відповів, та ще і як: Алекс Хіменес навісив з правого флангу, а Йович головою переправ м'яч у ворота. 0:1. До перерви більше не було небезпечних моментів, тому команди пішли відпочивати за мінімальної переваги гостей.

Інтер активно розпочав перший тайм й дуже хотів відновити паритет, проте Тео Ернандес навісив на дальню стійку з кутового, а Йович зорієнтувався краще всіх після відскоку та проштовхнув м'яч у ворота. 0:2. Сімоне Індзагі відреагував чотирма замінами. Господарі почали діяти активніше, але Мілан не збирався відсиджуватись в обороні.

Інтер мав прекрасний момент в середині другого тайму, коли Біссек пробив головою після подачі з кутового, але Меньян склався та відбив удар німця. "Нерадзуррі" намагались бити з-за меж штрафного, але спроби або блокувались, або були неточними. Здавалось, що Інтер може повернутись у гру, але згодом Рейнджерс поставив точку: Леау покотив в чужий штрафний на Тіджані, а той прицільно пробив в дальній кут. 0:3.

Інтер не зміг забити навіть один гол, а арбітр дивлячись на страждання господарів вирішив нічого не компенсовувати до другого тайму. Фінальний свисток арбітра зафіксував розгромну перемогу Мілана. В фіналі команда Сержіу Консейсана зіграє з переможцем пари Болонья — Емполі.

Інтер - Мілан 0:3 (перший матч — 1:1)

Голи: Йович, 35, 50, Рейндерс, 86

Інтер: Мартінес — Біссек, де Врей, Бастоні — Дарміан (Корреа, 84), Барелла (Фраттезі, 54), Асллані (Чалханоглу, 53), Мхітарян, Дімарко (Залевські, 52) — Мартінес, Таремі (Арнаутович, 53)

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія (Тіав, 60), Павлович — Хіменес, Фофана, Рейндерс (Феліш, 88), Ернандес (Бартезагі, 88) — Пулішич (Лофтус-Чік, 79), Леау — Йович (Абрагам, 78)

Попередження: Чалханоглу