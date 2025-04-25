Італія

Чергове перенесення в чемпіонаті Італії.

Матч 34-го туру італійської Серії А Аталанта — Лечче перенесено через смерть фізіотерапевта "джаллороссі". Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонату Італії.

Команди мали зіграти сьогодні, о 21:45 за київським часом. Лечче повідомив про смерть Граціано Фіоріта, який працював у клубі понад двадцять років.

Гру в Бергамо перенесено на неділю. Початок залишається тим самим — 21:45 за київським часом.

Наразі Аталанта посдіає третє місце в Серії А. В свою чергу, Лечче бореться за виживання та йде на 17 рядку турнірною таблиці.

Раніше повідомлялося, що Серія А перенесла матчі через смерть Папи Римського Франциска.