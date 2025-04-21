Всі матчі чемпіонату та молодіжної ліги перенесені на невизначений термін через смерть Папи Римського.
Папа Римський
21 квітня 2025, 12:19
Ліга Серії А ухвалила рішення про перенесення всіх запланованих на сьогодні матчів через трагічну звістку про смерть Папи Римського Франциска.
Національна професійна ліга Серії А оприлюднила офіційну заяву, в якій повідомила про призупинення футбольних заходів на всіх рівнях у країні на цей день, включаючи матчі чемпіонату та Прімавери 1.
В Серії А скасували матчі:
- Удінезе – Торіно
- Кальярі – Фіорентина
- Дженоа – Лаціо
- Парма – Ювентус
Нагадаємо, вчора Мілан додатково погіршив свої шанси на єврокубки мінімальною поразкою від Аталанти.