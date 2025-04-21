Італія

Всі матчі чемпіонату та молодіжної ліги перенесені на невизначений термін через смерть Папи Римського.

Ліга Серії А ухвалила рішення про перенесення всіх запланованих на сьогодні матчів через трагічну звістку про смерть Папи Римського Франциска.

Національна професійна ліга Серії А оприлюднила офіційну заяву, в якій повідомила про призупинення футбольних заходів на всіх рівнях у країні на цей день, включаючи матчі чемпіонату та Прімавери 1.

В Серії А скасували матчі:

- Удінезе – Торіно

- Кальярі – Фіорентина

- Дженоа – Лаціо

- Парма – Ювентус

Нагадаємо, вчора Мілан додатково погіршив свої шанси на єврокубки мінімальною поразкою від Аталанти.