Італія

Португалець залишиться в Мілані?

Технічний директор італійського Мілана Джеффрі Монкада висловився про майбутнє в клубі головного тренера "россонері" Сержіу Консейсана. Цитує французького функціонера FootMercato.

"Щодня ми працюємо в Міланелло з Сержіу, з ним і Златаном. В нас є щоденний контакт з його тренерським штабом.

Ми всі разом, для нас немає жодних проблем: ми задоволені Сержіу і тим, як він працює, щоб повернутися на найвищий рівень.

Чи достатньо двох трофеїв для продовження співпраці? Два трофеї були б дуже важливі, минуло багато часу відтоді, як ми вигравали Кубок Італії", — заявив Монкада.

Востаннє Мілан ставав володарем Кубка Італії у 2003 році. Тоді "россонері" у двоматчевому протистоянні здолали римську Рому (4:1, 2:2).