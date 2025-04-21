Італія

Португалець не переконав босів Мілана.

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсан залишить свою посаду та буде шукати нове місце роботи. Про це повідомляє італійський інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, ймовірніше португальський фахівець допрацює з "россонері" до завершення поточного сезону, а вже потім буде звільнений. Керівництво Мілана наразі знаходиться в активному пошуку заміни для Консейсана.

Також повідомляється, що орендований у Челсі Жуан Феліш не вразив босів міланського клубу і по завершенню угоди відправиться назад до Лондону.

Наразі Мілан посідає дев'яте місце в турнірній таблиці італійської Серії А, набравши 51 пункт після 33 зіграних турів.

Цього сезону Жуан Феліш відіграв за Мілан 14 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті може повернутися в Мілан.