Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 27 квітня, розпочавшись о 16:00.

У рамках 34-го туру італійської Серії А-2024/25 Інтер на власному полі зустрінеться з Ромою.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 27 КВІТНЯ, 16:00. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МІКАЕЛЬ ФАББРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Міланський гранд після перших із квітня 2023 року двох поспіль "сухих" поразок (всі турніри) спробує перервати вражаючу безпрограшну серію в чемпіонаті Італії свого сьогоднішнього суперника зі столиці країни. "Джаллороссі" минулого тижня святкували домашню звитягу над Вероною (1:0), а "нерадзуррі" з ідентичним рахунком на виїзді поступилися Болоньї (0:1), пропустивши на 90+4 хвилині матчу.

У середу Інтер попрощався зі своїми сподіваннями на здобуття требла, вилетівши з півфіналу Кубка Італії від Мілана. Колектив Сімоне Індзагі вп'яте в ході поточної кампанії не впорався із "россонері", цього разу зазнавши розгромної поразки (0:3, перший матч — 1:1). Уже наступної середи на "нерадзуррі" чекає та ж стадія вже Ліги чемпіонів, а саме перший, виїзний поєдинок із Барселоною.

Рома ж не знає смаку невдач у Серії А із середини грудня 2024-го (12В, 5Н), що з клубом сталося вперше із сезону-2015/16. Не відволікаючись на інші турніри, команді Клаудіо Раньєрі вдалося стати повноцінним учасником боротьби за єврокубки. Мрія "джаллороссі" — повернення до ЛЧ, але навряд чи календар дозволить здійснити її, адже попереду в них Фіорентина, Аталанта, Мілан і Торіно.

Історія останніх протистоянь нині не на боці римлян, які мають усього одну перемогу над Інтером у попередніх 15-ти матчах чемпіонату Італії при восьми поразках і шести нічийних результатах. І хто ж ще, як не вмотивований чемпіонськими перегонами міцний суперник, спроможний завдати Ромі першої невдачі в Серії А в 2025 році.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Сімоне Індзагі. Так, на перемогу Інтера пропонується коефіцієнт 1.79, тоді як потенційний успіх Роми оцінюється показником 4.80. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.65.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Біссек — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Фраттезі, Аугусто — Корреа, Мартінес

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Салемакерс, Коне, Паредес, Крістанте, Анхеліньйо — Суле, Довбик

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