Італія

Кунья, ймовірно, залишить Вулвергемптон.

Нападник Вулвергемптона Матеус Кунья зацікавив Ювентус.

Головним претендентом на бразильця вважається Манчестер Юнайтед, який, як неодноразово повідомлялося, вже досяг із ним усної домовленості.

За інформацією Calciomercato, посперечатися з "червоними дияволами" за 25-річного футболіста готовий Ювентус. При цьому, згідно з джерелом, "стара синьйора" також претендує і на Расмуса Гойлунна з усе того ж Манчестер Юнайтед.

Фахівці порталу Transfermarkt оцінюють вартість Матеуса Куньї в 55 млн євро. Контракт форварда з "вовками" розрахований до літа 2029 року.

Раніше повідомлялося, що Айнтрахт Франкфурт націлився на Фабіу Сілву.