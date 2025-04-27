Кунья, ймовірно, залишить Вулвергемптон.
Матеус Кунья, Getty Images
27 квітня 2025, 00:19
Нападник Вулвергемптона Матеус Кунья зацікавив Ювентус.
Головним претендентом на бразильця вважається Манчестер Юнайтед, який, як неодноразово повідомлялося, вже досяг із ним усної домовленості.
За інформацією Calciomercato, посперечатися з "червоними дияволами" за 25-річного футболіста готовий Ювентус. При цьому, згідно з джерелом, "стара синьйора" також претендує і на Расмуса Гойлунна з усе того ж Манчестер Юнайтед.
Фахівці порталу Transfermarkt оцінюють вартість Матеуса Куньї в 55 млн євро. Контракт форварда з "вовками" розрахований до літа 2029 року.
Раніше повідомлялося, що Айнтрахт Франкфурт націлився на Фабіу Сілву.