Нападник Вулвергемптона Матеус Кунья зацікавив Ювентус.

Головним претендентом на бразильця вважається Манчестер Юнайтед, який, як неодноразово повідомлялося, вже досяг із ним усної домовленості.

За інформацією Calciomercato, посперечатися з "червоними дияволами" за 25-річного футболіста готовий Ювентус. При цьому, згідно з джерелом, "стара синьйора" також претендує і на Расмуса Гойлунна з усе того ж Манчестер Юнайтед.

Фахівці порталу Transfermarkt оцінюють вартість Матеуса Куньї в 55 млн євро. Контракт форварда з "вовками" розрахований до літа 2029 року. 

Раніше повідомлялося, що Айнтрахт Франкфурт націлився на Фабіу Сілву.