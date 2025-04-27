Італія

Українець бореться за виживання в Серії А.

Півзахисник Емполі Віктор Коваленко висловився про боротьбу за виживання в італійській Серії А. Його слова наводить сайт Альфредо Педулли.

"Посеред тижня ми грали важливу гру з Болоньєю у Кубку Італії. Ми приїхали туди, знаючи, що це дуже сильна команда, і ми хотіли спробувати домогтися позитивного результату, залишивши перший матч позаду. Але на жаль нам цього не вдалося.

Тепер, коли наша пригода в Кубку Італії закінчилася, ми зосереджені тільки і виключно на чемпіонаті, щоб домогтися порятунку за підсумками сезону. В нас була важка та виснажлива гра у Кубку, але на матч із Фіорентиною ми будемо готові", — заявив Коваленко.

Нагадаємо, у матчі-відповіді півфіналу Кубка Італії з Болоньєю (1:2), Коваленко відзначився першим забитим голом за Емполі після свого повернення до клубу.

Матч між Фіорентиною та Емполі відбудеться сьогодні, о 16:00 за київським часом.