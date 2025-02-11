Італія

Український хавбек знову виступатиме у Серії А.

Напередодні Емполі офіційно оголосив про підписання колишнього центрального півзахисника збірної України Віктора Коваленка на правах вільного агента.

28-річний українець, який вже виступав за Емполі в минулому сезоні на правах оренди, дав перший коментар після повернення до італійської Серії А.

"Привіт, шанувальники "синіх". Я щасливий повернутися додому", — заявив Коваленко у короткому відеозверненні.

𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐕𝐢𝐤𝐭𝐨𝐫 🎥 pic.twitter.com/azSvbfoLj5 — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) February 11, 2025

Зазначимо, що Віктор Коваленко підписав із Емполі короткостроковий контрак до літа 2025 року.

У минулому сезоні український хавбек провів за "синіх" 17 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 2 голи та віддав 1 асист.