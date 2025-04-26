Італія

Лідери команди повинні залишитися в Мілані.

Технічний директор італійського Мілана Джеффрі Монкада відповів на запитання щодо переговорів про продовження контрактів з Майком Меньяном та Тео Ернандесом. Його слова наводить FootMercato.

"Ми працюємо щодня з агентами та гравцями. Ми розмовляємо з ними щодня. Ми дуже зосереджені на кінці сезону, я не думаю, що зараз вдалий час для підписання контрактів.

Наразі ми всі зосереджені на кінцівці сезону. Наша мета виграти Кубок Італії та покращити свої позиції в чемпіонаті, а вже після цього ми все зробимо правильно з нашими гравцями", — заявив Монкада.

Зазначимо, що трудові угоди Меньяна та Ернандеса розраховані до 30 червня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Меньян залишить влітку Мілан, якщо команда не вийде в Лігу чемпіонів.