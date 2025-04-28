Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 27 квітня 2025 року.

Наполі у матчі 34 туру італійської Серії А вдома обіграв Торіно (2:0).

Команда Антоніо Конте не мала аж надто помітної переваги над своїми суперниками, однак, на відміну від останніх, реалізовувала власні гольові моменти.

Ще до перерви "Партенопеї" забили двічі, цього вистачило як для перемоги в грі, так і для +3 в турнірній таблиці по відношенню до міланського Інтера.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Торіно у рамках 34-го туру італійської Серії А-2024/25:

Наполі — Торіно 2:0

Голи: Мактоміней, 7, 42

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно (Марін, 64), Олівера (Гілмор, 86) — Замбо-Ангісса (Біллінг, 58), Лоботка (Сімеоне, 86), Мактоміней — Політано, Лукаку (Распадорі, 86), Спінаццола.

Торіно: Мілінкович-Савич — Коко (Карамо, 68), Маріпан, Мазіна (Валюкевич, 85) — Педерсен, Лінетті (Лазаро, 59), Річчі, Казадеї, Бірагі (Влашич, 59) — Ельмас — Адамс.

Попередження: Маріпан, Ілич, Лазаро.