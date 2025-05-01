Італія

Іспанець дав свій коментар.

Сеск Фабрегас зараз тренує Комо, але багато любителів футболу прекрасно пам'ятають часи ігрової кар'єри іспанця.

Фабрегас пограв за такі топ-команди, як Арсенал, Барселона, Челсі і Монако. Найкращим своїм тренером Сеск вважає Арсена Венгера.

"Венгер — найкращий із тих тренерів, які в мене були. Особливо зараз — коли я перебуваю на початковому етапі свого тренерського шляху — Венгер є дуже значущою фігурою. Він пише мені після кожного матчу", — сказав Фабрегас Corriere dello Sport.

Комо, який тренує Сеск Фабрегас, зараз розташовується на одинадцятій сходинці в турнірній таблиці Серії А.

Раніше повідомлялося, що Гласнер та Фабрегас — основні кандидати на посаду головного тренера РБ Лейпциг.