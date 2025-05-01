Іспанець дав свій коментар.
Сеск Фабрегас, Getty images
01 травня 2025, 21:29
Сеск Фабрегас зараз тренує Комо, але багато любителів футболу прекрасно пам'ятають часи ігрової кар'єри іспанця.
Фабрегас пограв за такі топ-команди, як Арсенал, Барселона, Челсі і Монако. Найкращим своїм тренером Сеск вважає Арсена Венгера.
"Венгер — найкращий із тих тренерів, які в мене були. Особливо зараз — коли я перебуваю на початковому етапі свого тренерського шляху — Венгер є дуже значущою фігурою. Він пише мені після кожного матчу", — сказав Фабрегас Corriere dello Sport.
Комо, який тренує Сеск Фабрегас, зараз розташовується на одинадцятій сходинці в турнірній таблиці Серії А.
Раніше повідомлялося, що Гласнер та Фабрегас — основні кандидати на посаду головного тренера РБ Лейпциг.