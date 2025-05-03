Італія

"Неаполітанці" продовжують лідирувати в італійській першості, випереджаючи Інтер.

Наполі у матчі 35 туру італійської Серії А в гостях мінімально обіграв Лечче з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий у середині першого тайму, коли на 24 хвилині результативним ударом у складі "неаполітанців" відзначився Джакомо Распадорі.

Таким чином, Наполі продовжує лідирувати в Серії А, випереджаючи Інтер на шість балів, але "нерадзуррі" мають гру в запасі. У Лечче 27 балів і 17 рядок перед зоною вильоту, від якої клуб відокремлює лише один бал.

Лечче — Наполі 0:1

Гол: Распадорі, 24.

Лечче: Фальконе — Гільбер (Вейга, 63), Гашпар, Баскіротто, Галло — П'єрре (Беріша, 66), Каба (Гельгасон, 46) — П'єротті (Ндрі, 84), Кулібалі, Карлссон (Моренте, 46) — Крстович.

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Олівера, Спінаццола — Мактоміней, Лоботка (Гілмор, 54), Замбо-Ангісса, Політано (Нгонге, 88), Лукаку (Сімеоне, 87), Распадорі (Біллінг, 79).

Попередження: Крстович, Моренте.