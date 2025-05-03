Італія

Коментар італійського захисника.

Капітан Наполі Джованні Ді Лоренцо висловився про боротьбу за чемпіонство в Серії А після перемоги над Лечче (1:0).

Команда Антоніо Конте зробила важливий крок до титулу, здобувши три очки в поєдинку 35-го туру. Автором єдиного гола став Джакомо Распадорі, який відзначився на 24-й хвилині.

"З огляду на те, як склався минулий сезон, боротьба за скудетто здавалася неможливою. Тепер усе залежить тільки від нас самих. Я бачу, як ми працюємо день у день, як граємо, і мене нічого не лякає. Ми не відчуваємо тиску", — наводить журналіст Ніколо Скіра слова Ді Лоренцо.

Наполі збереже відрив у три очки від Інтера в разі перемоги "нерадзуррі" над Вероною. У наступному турі неаполітанці зіграють удома проти Дженоа.