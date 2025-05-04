Італія

У Інтера залишилося три тури до кінця Серії А.

Помічник головного тренера міланського Інтера Массіміліано Фарріс, який підміняє на тренерському містку дискваліфікованого Сімоне Індзагі, прокоментував перемогу над Вероною (1:0) в рамках 35-го туру італійської Серії А. Його слова наводить сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Крім перемоги, мені сподобалися інтенсивність та бажання, яке проявила команда. За правильного настрою нам майже нічого не загрожувало. Я б не назвав це резервною командою, це просто хлопці, які знають один одного трохи менше.

У Барселоні ми намагалися грати у свою гру та використовувати деякі проблеми суперника. Ми усвідомлюємо їхню силу, але навіть вихід у півфінал є приводом для великої гордості. Ми зробимо все, щоб вийти у фінал.

Скудетто? На жаль, наразі це більше не залежить від нас. Якщо Наполі залишить нам шанс, ми спробуємо ним скористатися", — сказав Фарріс.

Наразі Наполі лідирує у чемпіонаті Італії, випереджаючи найближчого конкурента Інтер на три пункти.