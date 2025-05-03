Команда Індзагі обмежилася одним голом із пенальті.
Інтер - Верона, Getty Images
03 травня 2025, 23:49
У рамках 35-го туру італійської Серії А Інтер на своєму полі приймав Верону.
Колектив Сімоне Індзагі здобув непросту перемогу завдяки голу Асслані на 9 хвилині гри з пенальті.
Інтер - Верона 1:0
Гол: Асллані, 9 (пен)
Інтер: Мартінес — Біссек (Дімарко, 69), де Врей, Аугусто — Дарміан, Фраттезі, Асллані, Зелінські (Мхітарян, 68), Залевські (Ачербі, 84) — Арнаутович (Таремі, 77), Корреа
Верона: Монтіпо — Данилюк, Валентіні, Фресе — Чачуа, Сердар, Ньяссе (Кастанос, 80), Дуда (Тенгстедт, 80), Брадарич (Роша Лівраменто, 90) — Суслов (Бернеде, 69) — Сарр (Москера, 69)
Попередження: Дарміан — Валентіні, Дуда, Кастанос.