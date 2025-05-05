Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 4 травня 2025 року.

Рома у домашньому матчі 35 туру італійської Серії А обіграла Фіорентину (1:0).

Надзвичайно важливий для обох команд матч у контексті перегонів за місцем у Лізі чемпіонів УЄФА, і зрештою його долю вирішив усього один гол.

Наприкінці першого тайму результативним ударом головою відзначився український нападник "вовків" Артем Довбик, тож колектив Клаудіо Раньєрі зумів покращити власні позиції.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Фіорентина у рамках 35-го туру італійської Серії А-2024/25:

Рома — Фіорентина 1:0

Гол: Довбик, 45+5

Рома: Свілар — Челік (Ренсх, 77), Манчіні, Ндіка — Суле, Крістанте (Гурна-Дуат, 65), Коне, Пеллегріні (Пізіллі, 46), Анхеліньйо — Шомуродов (Бальданці, 65), Довбик (Ель Шаараві, 77)

Фіорентина: де Хеа — Понграчич (Бельтран, 71), Марі, Комуццо — Парізі, Мандрагора, Річардсон (Кольпані, 71), Ндур (Адлі, 90), Госенс (Фаджолі, 46) — Дзаніоло (Гудмундссон, 61), Кін

Попередження: Суле, Пізіллі — Ндур, Кін