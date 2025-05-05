Італія

Трагічна новина з Італії.

Фанат італійської Аталанти Ріккардо Кларіс був вбитий ножовим пораненням у спину під час бійки з вболівальниками міланського Інтера в ніч з суботи на неділю у місті Бергамо. Про це повідомляє La Repubblica.

За інформацією джерела, фанати Аталанти та Інтера, влаштували сварку в місцевому барі, яка потім продовжилася на вулиці в районі Гевісс Стедіум.

Повідомляється, що смертельного удару Кларісу завдав 19-річний Якопо Де Сімоне, який, втрутився, щоб захистити свого брата, який також брав участь у бійці.

Зазначається, що вбивця здався правоохороннім службам. Наразі його допитують місцеві поліцейські.