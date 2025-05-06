Італія

Гравець Роми поділився враженнями від виступів за Ювентус та розповів про атмосферу в команді.

Нападник Роми Пауло Дібала поділився своїми думками про період виступів за Ювентус, за який він грав у період з 2015 по 2022 рік.

31-річний аргентинець підкреслив, що час у цьому клубі став важливим етапом у його кар'єрі, який допоміг йому професійно зростати.

"Ювентус — це стиль життя. На професійному рівні ти неймовірно зростаєш, бо нічия там сприймається як поразка, тому протягом тижня ти наполегливо працюєш у всіх аспектах. Слухати в роздягальні таких лідерів, як Буффон, К'єлліні, Барцальї та Бонуччі, безумовно допомагає тобі зростати.

У багатьох матчах, коли ми були в тунелі перед виходом на поле, ми могли слухати суперників і відчувати, що багато хто з них думав: "Ну, сьогодні ми програємо, але, сподіваюся, не з великою різницею в голах". Це говорить про велич клубу", — цитує слова Пауло Дібали Sports Illustrated.