Італія

Вихованець мадридського Реала може залишити Жирону.

Лівий захисник Жирони Мігель Гутьєррес опинився на трансферних радарах клубів Серії А, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що 23-річним іспанцем зацікавилися в Ювентусі й Наполі. Портал transfermarkt вважає Гутьєрреса найдорожчим (25 млн євро) гравцем Жирони.

Контракт Мігеля з каталонським клубом розраховано до кінця червня 2027 року. "Біло-червоні" придбали фулбека в серпні 2022-го, віддавши рідному для нього мадридському Реалу 4 млн євро.

У ході поточної кампанії Гутьєррес взяв участь у 36-ти матчах усіх турнірів, відзначившись двома голами й шістьма асистами.

Раніше повідомлялося, що Довбик не повернеться до Жирони.