Італія

Італійський інсайдер спростував чутки про переговори щодо повернення українського форварда.

Журналіст Ніколо Скіра прокоментував останні чутки навколо ймовірного повернення Артема Довбика до Жирони.

За його словами, наразі не ведуться жодні переговори між клубами, і такий трансфер виглядає малоймовірним.

Раніше з'являлась інформація, що іспанська Жирона, а також Реал Сосьєдад та турецький Бешикташ проявляють інтерес до нападника, який виступає за Рому. Однак, за даними Скіри, ці чутки поки що не мають конкретного підґрунтя.

У сезоні-2024/25 Довбик уже провів за Рому 44 матчі у всіх турнірах, у яких забив 17 голів і віддав чотири результативні передачі.