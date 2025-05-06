Італійський інсайдер спростував чутки про переговори щодо повернення українського форварда.
Артем Довбик, Getty Images
06 травня 2025, 14:27
Журналіст Ніколо Скіра прокоментував останні чутки навколо ймовірного повернення Артема Довбика до Жирони.
За його словами, наразі не ведуться жодні переговори між клубами, і такий трансфер виглядає малоймовірним.
Раніше з'являлась інформація, що іспанська Жирона, а також Реал Сосьєдад та турецький Бешикташ проявляють інтерес до нападника, який виступає за Рому. Однак, за даними Скіри, ці чутки поки що не мають конкретного підґрунтя.
У сезоні-2024/25 Довбик уже провів за Рому 44 матчі у всіх турнірах, у яких забив 17 голів і віддав чотири результативні передачі.